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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 29
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Behemoth

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Новое видео BEHEMOTH



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Thy Becoming Eternal, новое видео BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Opvs Contra Natvram, выход которого намечен на 16 сентября на Nuclear Blast в следующих вариантах:

Jewelcase CD (Black Cover)
Digibook (Black Cover) [limited to 8500 pieces]
Digibook (White Cover) [limited to 8500 pieces]
Earbook Black/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]
Earbook Gold/Black Corona Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]
Black Vinyl (Black Cover)
Picture Vinyl (Black Cover) [limited to 3500 pieces]
White/Gold Split Vinyl (White Cover) [limited to 650 pieces]
Vinylbox Mailorder Edition (White Cover) [limited to 1000 pieces]
Earbook (Black Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]
Gold Vinyl (Black Cover) [US Indie exclusive, limited to 350 pieces]
Crystal Clear/Silver/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 666 pieces]
White/Black/Gold Splatter Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]
Transparent Red Vinyl (Black Cover) [EMP exclusive, limited to 300 pieces]
White Vinyl (White Cover) [Nordics exclusive, limited to 300 pieces]
Clear/Black Splatter Vinyl (Black Cover) [Kings Road Management exclusive, limited to 500 pieces]
Gold/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [UK Eyesore exclusive, limited to 300 pieces]
White/Gold Marbled Vinyl (White Cover) [UK Recordstore exclusive, limited to 300 pieces]
Clear/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [HMV exclusive, limited to 450 exclusive]

Трек-лист:

Post-God Nirvana
Malaria Vvlgata
The Deathless Sun
Ov My Herculean Exile
Neo-Spartacvs
Disinheritance
Off To War!
Once Upon A Pale Horse
Thy Becoming Eternal
Versvs Christvs




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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17 авг 2022
rassol
Говно. И музыка. И клип. И Прометей нарисованный.
Like!3
17 авг 2022
V
VAMPCUT
rassol, ну вот оно то, о чем вчера говорили - намешанная в кучу димуборгирщина-найловщина-МДМщина-атмосферщина, концептуально приправленная Emperor-овским "прометейским" сатанизмом, т.к. не по возрасту уже лозунги типа "kill the priest".
И вывод из всего вчера и здесь сегодня сказанного: Emperor просто честно закрыли лавочку и пошли каждый своим путем, Darkthrone играют то, что им по кайфу и не особо парятся о мнении поклонников (я не врубаюсь в их творчество после 2006). А Бегемот производят музыкальный продукт, который приносит неплохие барыши. Вспомните, сколько стоили билеты на их "шапито" при последнем планируемом туре (В Мск 5-10к это средняя цена была на танцпол, если память не изменяет. Поправьте, если я не прав). А также предлагаются винилы всех цветов и оттенков радуги - только купи. При этом, от Нергала таки идет некий посыл, что они по прежнему trve непримиримые богоборцы и сатанисты и эдакий luxury underground. Так вот эта игра в андерграунд замешанная на коммерческих дрожжах и вызывает раздражение. Особенно у старых фэнов. Вывод банальный, но какой уж есть.
Извините за многословность.
17 авг 2022
rassol
VAMPCUT, понятия не имею, по чём были билеты в последнем туре, не интересовался. Мне вполне хватает трёх гиппопотамских дисков-переизданий от Peaceville : 1999, 2004, 2007 с бонусной епихой 2008. Как я и говорил - дальнейшее творчество мне не интересно. Слушаю,так, ради ознакомления. Дарский рубит деньги - его право. Но от меня он больше, скорее всего, ни копейки не получит. И не потому, что "продался", а потому что ваяет говно.
17 авг 2022
E
Evil3062
непонятно
17 авг 2022
father
Да, пока 4 из 10 мимо. Чувствую, что в сентябре не удержусь и разъебу альбом в рецензии:) Две подряд пластинки, составленные из ошмётков Сатаниста - ну простите, это уж слишком.

просмотров: 1157

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