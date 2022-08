сегодня



Новое видео BEHEMOTH



Thy Becoming Eternal, новое видео BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Opvs Contra Natvram, выход которого намечен на 16 сентября на Nuclear Blast в следующих вариантах:



Jewelcase CD (Black Cover)

Digibook (Black Cover) [limited to 8500 pieces]

Digibook (White Cover) [limited to 8500 pieces]

Earbook Black/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]

Earbook Gold/Black Corona Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]

Black Vinyl (Black Cover)

Picture Vinyl (Black Cover) [limited to 3500 pieces]

White/Gold Split Vinyl (White Cover) [limited to 650 pieces]

Vinylbox Mailorder Edition (White Cover) [limited to 1000 pieces]

Earbook (Black Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]

Gold Vinyl (Black Cover) [US Indie exclusive, limited to 350 pieces]

Crystal Clear/Silver/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 666 pieces]

White/Black/Gold Splatter Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]

Transparent Red Vinyl (Black Cover) [EMP exclusive, limited to 300 pieces]

White Vinyl (White Cover) [Nordics exclusive, limited to 300 pieces]

Clear/Black Splatter Vinyl (Black Cover) [Kings Road Management exclusive, limited to 500 pieces]

Gold/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [UK Eyesore exclusive, limited to 300 pieces]

White/Gold Marbled Vinyl (White Cover) [UK Recordstore exclusive, limited to 300 pieces]

Clear/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [HMV exclusive, limited to 450 exclusive]



Трек-лист:



Post-God Nirvana

Malaria Vvlgata

The Deathless Sun

Ov My Herculean Exile

Neo-Spartacvs

Disinheritance

Off To War!

Once Upon A Pale Horse

Thy Becoming Eternal

Versvs Christvs http://www.behemoth.pl







+2 -2



( 5 ) просмотров: 1157