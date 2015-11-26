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Лидера BEHEMOTH признали невиновным



Ранее фронтмен BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski был признан судом Варшавы виновным в оскорблении религиозных чувств. Обвинения были выдвинуты в связи с тем, что польский музыкант разместил в социальных сетях изображение, на котором была запечатлена нога, наступающая на изображение Девы Марии. В то время Дарского обязали выплатить штраф в размере 15 000 злотых (около $4 000) и судебные издержки в размере почти 3 500 злотых (около $942).



Позднее он оспорил это решение, и дело было прекращено. В решении судья указал, что фотография, о которой идёт речь, была размещена в социальных сетях Nergal'а, и поэтому была доступна только определённой группе людей, которые могли ознакомиться с ней после соблюдения оговорки в верхней части страницы: «Содержание, представленное в этом профиле, может оскорбить ваши религиозные и другие чувства. Если вы не хотите, чтобы это произошло, перестаньте быть моим подписчиком».



После этого Nergal поделился новостью о прекращении дела и опубликовал следующее сообщение:



«Дело закрыто. В вердикте присяжных нет НИЧЕГО спорного, так что, твою мать, смирись с этим. В конце концов мы живём в цивилизованной и демократической стране... И всё же. Здравый смысл побеждает фундаменталистскую повестку дня, что означает ещё один шаг к тому, чтобы Польша оставалась светским государством! Более того, я знаю, что это похоже на разговор со стеной, но всем моим противникам скажу: не надо мне нести чушь про "сделайте то же самое с Кораном", потому что это старо и неактуально. Я продолжаю спамить здесь, потому что мне просто нравится поляризация между половиной из вас, дорогие подписчики, поздравляющих меня с выигранной битвой, и другой половиной... Которая хотела бы видеть меня распятым».







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