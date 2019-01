сегодня



Новое видео BEHEMOTH



Польские экстрим-металлисты BEHEMOTH опубликовали видео на песню "Ecclesia Diabolica Catholica", которая взята из последнего альбома "I Loved You At Your Darkest". Клип был снят при поддержке Grupa 13.









"We are happy to work with Grupa 13 once again — and once again, they showed their super-professional approach at every step of the shooting and video production. Two separate locations, hours of preparation, but it was all worth it. In absentia dei, we evangelize! Enjoy!"









