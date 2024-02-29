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Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары



ESP Guitars выпустили две модели гитар в сотрудничестве с фронтменом BEHEMOTH Nergal'ом.



Пресс-релиз гласит:



«Nergal, гитарист и фронтмен польских легенд металла Behemoth рассказывает о двух своих последних гитарах LTD Signature Series — HEX-6 и более скромной по цене версии HEX-200. HEX-6 имеет дьявольски симметричный V-образный корпус, построенный по схеме сквозной гриф с мензурой 25,5 дюйма, 24 лада экстра-джамбо со специальной инкрустацией 12-го лада с альбома группы, "Opvs Contra Natvram", бридж TonePros locking TOM со струнами, проходящими через корпус, колки LTD и набор активных звукоснимателей Fishman Fluence Modern Humbucker прямого монтажа. Модель HEX-200 имеет болтовую конструкцию и набор звукоснимателей ESP LH-301».







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