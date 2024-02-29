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Behemoth

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Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары



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ESP Guitars выпустили две модели гитар в сотрудничестве с фронтменом BEHEMOTH Nergal'ом.

Пресс-релиз гласит:

«Nergal, гитарист и фронтмен польских легенд металла Behemoth рассказывает о двух своих последних гитарах LTD Signature Series — HEX-6 и более скромной по цене версии HEX-200. HEX-6 имеет дьявольски симметричный V-образный корпус, построенный по схеме сквозной гриф с мензурой 25,5 дюйма, 24 лада экстра-джамбо со специальной инкрустацией 12-го лада с альбома группы, "Opvs Contra Natvram", бридж TonePros locking TOM со струнами, проходящими через корпус, колки LTD и набор активных звукоснимателей Fishman Fluence Modern Humbucker прямого монтажа. Модель HEX-200 имеет болтовую конструкцию и набор звукоснимателей ESP LH-301».

BEHEMOTH Frontman NERGAL Details ESP LTD Signature Series HEX-6 And HEX-200 Guitars; Video




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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29 фев 2024
rassol
1. Не "neck-thru-body", а "сквозной гриф" это называется.
2. Не "25,5-дюймовой декой", а "мензура 25,5 дюймов" (как у страта).
3. Не "string-thru-body", а "струны сквозь корпус".
4. Не "тюнеры LTD", а фирменные колки LTD.
29 фев 2024
father
Дико мечтал о рогатой гитаре ровно до того момента, пока не пришёл в магазин и не попробовал на ней поиграть - максимально неудобная коряга, ещё и гриф перевешивает. Поэтому всегда на лесполах играл, недавно только телекастер взял ради прикола.

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