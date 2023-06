6 июн 2023



Новое видео BEHEMOTH



Once Upon A Pale Horse, новое видео BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Opvs Contra Natvram, выход которого состоялся 16 сентября на Nuclear Blast в следующих вариантах:



Jewelcase CD (Black Cover)

Digibook (Black Cover) [limited to 8500 pieces]

Digibook (White Cover) [limited to 8500 pieces]

Earbook Black/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]

Earbook Gold/Black Corona Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]

Black Vinyl (Black Cover)

Picture Vinyl (Black Cover) [limited to 3500 pieces]

White/Gold Split Vinyl (White Cover) [limited to 650 pieces]

Vinylbox Mailorder Edition (White Cover) [limited to 1000 pieces]

Earbook (Black Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]

Gold Vinyl (Black Cover) [US Indie exclusive, limited to 350 pieces]

Crystal Clear/Silver/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 666 pieces]

White/Black/Gold Splatter Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]

Transparent Red Vinyl (Black Cover) [EMP exclusive, limited to 300 pieces]

White Vinyl (White Cover) [Nordics exclusive, limited to 300 pieces]

Clear/Black Splatter Vinyl (Black Cover) [Kings Road Management exclusive, limited to 500 pieces]

Gold/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [UK Eyesore exclusive, limited to 300 pieces]

White/Gold Marbled Vinyl (White Cover) [UK Recordstore exclusive, limited to 300 pieces]

Clear/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [HMV exclusive, limited to 450 exclusive]



Трек-лист:



Post-God Nirvana

Malaria Vvlgata

The Deathless Sun

Ov My Herculean Exile

Neo-Spartacvs

Disinheritance

Off To War!

Once Upon A Pale Horse

Thy Becoming Eternal

Versvs Christvs http://www.behemoth.pl







+4 -1



просмотров: 518