сегодня



Лидер BEHEMOTH о туре со SLIPKNOT: «Было очень круто»



Adam "Nergal" Darski в рамках недавнего интервью рассказал о том, как прошли совместные гастроли со SLIPKNOT:



«На личном уровне они замечательные, всегда помогают, знаете - Corey Taylor будет очень милым. Он пел на альбоме Me And That Man (на 'How Come?' в 2020 году), и это было великолепно с его стороны, и он проделал фантастическую работу.



Я дружен со всеми из них — то есть, некоторые довольно замкнуты, держатся подальше от толпы и вечеринок, но (басист Alessandro Venturella) V-Man всегда рядом, чтобы нарваться на неприятности. Jay (Weinberg), барабанщик, чертовски приятный чувак. Corey потрясающий, и действительно, каждый из них — и (перкуссионист Shawn Crahan) Clown — не хватит комплиментов, которые я могу сказать о том, как хорошо все прошло. К нам относились с величайшим уважением. Это был самый высокооплачиваемый тур, в котором мы когда-либо участвовали, и они пошли на это, потому что действительно хотели получить от нас самое лучшее.



Так что это не одна из тех групп, которые говорят: "Мы хотим, чтобы SLIPKNOT выглядели лучше вас, мы хотим, чтобы вы выглядели как какая-то неважная группа из бывшего Советского Союза или что-то в этом роде". Нет. Они говорят: "Эй, мы платим вам больше, чем вы обычно получаете, но, пожалуйста, постарайтесь произвести впечатление на толпу". И мы такие: "Еще бы!". Так что я очень благодарен за то, что SLIPKNOT сделали для нас. Это изменило нашу атмосферу, это многое нам дало.



Многие из тех, с кем я говорил из Европы или США, сказали мне: "Мужик, я впервые увидел вас в туре SLIPKNOT и сразу же стал вашим фанатом!". Так что это и правда работает, так что — SLIPKNOT, спасибо вам большое!»







+3 -4



( 3 ) просмотров: 1235