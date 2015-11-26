17 фев 2021



Новый альбом BEHEMOTH осенью



BEHEMOTH продлили соглашение с Nuclear Blast Records и выпустят новую работу осенью этого года. Группа уже была подписана на лейбл, но он представлял их интересы только на территории Европы.







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