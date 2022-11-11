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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 49
*CORONER начнут запись зимой 32
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
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Behemoth

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Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»



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У лидера BEHEMOTH Adam'a "Nergal" Darski спросили, какой бы он мог дать совет молодым:

«Не создавайте никаких групп. И я даже не шучу. Не делайте этого. Мир переполнен группами, пластинками, альбомами. В нем нет места ни для чего. Есть только семь дней в неделю. Слишком много туров вокруг. Слишком много шоу. У людей нет, и будет все меньше и меньше денег. Поэтому все туры страдают. Вы правда хотите записать еще одну песню на очередном альбоме, на которую никто не обратит внимания? Нет, вам не стоит этого делать. Найди себе нормальную работу. Закончи университет, путешествуй и наслаждайся жизнью. Не надо этого делать».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 ноя 2022
graillyc
То ли депрессия доконала, то ли просто из рук вон плохое настроение во время интервью

просмотров: 393

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