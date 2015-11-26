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Лидер BEHEMOTH : «Я равняюсь на Bruce'a!»



В рамках недавнего интервью на вопрос о том, на что он обращает внимание при выборе проектов, в которых принимает участие, Nergal ответил следующее:



«Как человеческие существа мы очень сложны. Вполне достаточно просто спросить, позволяем ли мы себе пробовать что-то новое.



Я люблю свою хэви-металл-клетку, и это, так сказать, моя материнская утроба, но я действительно готов попробовать себя в чём-то. Я не говорю, что стану хорошим актёром, но я действительно хочу играть в театре в какой-то момент. Если не получится — значит, не получится, но позвольте мне, чёрт возьми, попробовать.



Мой разум постоянно в движении. Некоторые люди не могут распределить свои мысли — они просто сосредотачиваются на чём-то одном и всё. Я же могу делать три вещи одновременно — почти как Наполеон [Бонапарт, который, по слухам, мог думать и говорить так быстро, что мог одновременно диктовать пять писем своим секретарям]; я просто немного повыше его ростом.



На днях я ужинал с [вокалистом IRON MAIDEN] Bruce'ом Dickinson'ом. Если вы спросите меня, на кого я равняюсь, то я равняюсь на Bruce'a Dickinson'a. Он — человек эпохи возрождения. Он тот, про кого можно сказать: "Охренеть". Это потрясающе. Я имею в виду, что всё, что он делает, — всё, что он фиксирует, всё, что он принимает. Все знания, всё любопытство, весь этот голод по жизни и всем её измерениям — это путь, по которому я должен идти.



Есть люди, которые говорят мне: "Ах, ты делаешь это ради денег. Ты делаешь это ради денег. Ты просто наживаешься, монетизируешь". Я отвечаю: "Нет". Я получаю удовольствие, предлагая — я не знаю — виски BEHEMOTH. Это весело. Я играю с этим. Нужно ли мне это делать? Нет. Но у меня есть потребность в этом, так что я буду это делать. Пока я получаю от этого удовольствие, я буду продолжать!»







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