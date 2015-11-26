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Behemoth

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12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

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18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

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17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

10 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих

31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство

3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...
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Лидер BEHEMOTH: «Я равняюсь на Bruce'a!»



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В рамках недавнего интервью на вопрос о том, на что он обращает внимание при выборе проектов, в которых принимает участие, Nergal ответил следующее:

«Как человеческие существа мы очень сложны. Вполне достаточно просто спросить, позволяем ли мы себе пробовать что-то новое.

Я люблю свою хэви-металл-клетку, и это, так сказать, моя материнская утроба, но я действительно готов попробовать себя в чём-то. Я не говорю, что стану хорошим актёром, но я действительно хочу играть в театре в какой-то момент. Если не получится — значит, не получится, но позвольте мне, чёрт возьми, попробовать.

Мой разум постоянно в движении. Некоторые люди не могут распределить свои мысли — они просто сосредотачиваются на чём-то одном и всё. Я же могу делать три вещи одновременно — почти как Наполеон [Бонапарт, который, по слухам, мог думать и говорить так быстро, что мог одновременно диктовать пять писем своим секретарям]; я просто немного повыше его ростом.

На днях я ужинал с [вокалистом IRON MAIDEN] Bruce'ом Dickinson'ом. Если вы спросите меня, на кого я равняюсь, то я равняюсь на Bruce'a Dickinson'a. Он — человек эпохи возрождения. Он тот, про кого можно сказать: "Охренеть". Это потрясающе. Я имею в виду, что всё, что он делает, — всё, что он фиксирует, всё, что он принимает. Все знания, всё любопытство, весь этот голод по жизни и всем её измерениям — это путь, по которому я должен идти.

Есть люди, которые говорят мне: "Ах, ты делаешь это ради денег. Ты делаешь это ради денег. Ты просто наживаешься, монетизируешь". Я отвечаю: "Нет". Я получаю удовольствие, предлагая — я не знаю — виски BEHEMOTH. Это весело. Я играю с этим. Нужно ли мне это делать? Нет. Но у меня есть потребность в этом, так что я буду это делать. Пока я получаю от этого удовольствие, я буду продолжать!»

BEHEMOTH








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