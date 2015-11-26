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Behemoth

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21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

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5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

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1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

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17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

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13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH

17 июн 2019 : 		 Член совета Лимерика выступил за запрет выступления BEHEMOTH

27 мар 2019 : 		 BEHEMOTH в Австралии

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15 фев 2019 : 		 Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя его? Отвечает лидер BEHEMOTH
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Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии



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Вокалист BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski недавно поговорил о том, какими, на его взгляд, будут туры после пандемии:

«Честно говоря, чувак, я не знаю. Я не оракул. Трудно сказать. Я просто стараюсь оставаться разумным и соблюдать личную гигиену, следовать правилам и просто скрестить пальцы и надеяться на лучшее. Но я не знаю, чувак. Я также реалист. Так что я не очень верю в чудеса — не думаю, что всё вернётся на круги своя.

Я боюсь, что шоу и гастроли, которые мы проводили до этого момента, те самые, о которых мы все помним, — боюсь, что всё в прежнем варианте не вернётся. Будут перемены, но я не знаю какие. Но в целом я не могу сказать, что мир будет прежним — не только музыкальный бизнес, весь мир в целом.

Я стараюсь не делать оценок, потому что, в конце концов, согласно моей жизненной философии, каждое изменение — это во благо. Поэтому нам нужно адаптироваться. Изменения заставляют нас развиваться.

Сложно сказать. Конечно, я скучаю по шоу, я скучаю по взаимодействию с поклонниками. Мне это нравится, и я, чёрт возьми, живу ради этого, и последние 20 лет BEHEMOTH — лишнее доказательство этого факта. Это наша страсть, и мы найдём другие способы выразить своё искусство и донести его до людей — будут и другие варианты. Я не думаю, что всё будет так плохо, но всё будет по-другому. Это лишь мои предположения, но, может быть, я и ошибаюсь».

BEHEMOTH





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