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Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии



Вокалист BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski недавно поговорил о том, какими, на его взгляд, будут туры после пандемии:



«Честно говоря, чувак, я не знаю. Я не оракул. Трудно сказать. Я просто стараюсь оставаться разумным и соблюдать личную гигиену, следовать правилам и просто скрестить пальцы и надеяться на лучшее. Но я не знаю, чувак. Я также реалист. Так что я не очень верю в чудеса — не думаю, что всё вернётся на круги своя.



Я боюсь, что шоу и гастроли, которые мы проводили до этого момента, те самые, о которых мы все помним, — боюсь, что всё в прежнем варианте не вернётся. Будут перемены, но я не знаю какие. Но в целом я не могу сказать, что мир будет прежним — не только музыкальный бизнес, весь мир в целом.



Я стараюсь не делать оценок, потому что, в конце концов, согласно моей жизненной философии, каждое изменение — это во благо. Поэтому нам нужно адаптироваться. Изменения заставляют нас развиваться.



Сложно сказать. Конечно, я скучаю по шоу, я скучаю по взаимодействию с поклонниками. Мне это нравится, и я, чёрт возьми, живу ради этого, и последние 20 лет BEHEMOTH — лишнее доказательство этого факта. Это наша страсть, и мы найдём другие способы выразить своё искусство и донести его до людей — будут и другие варианты. Я не думаю, что всё будет так плохо, но всё будет по-другому. Это лишь мои предположения, но, может быть, я и ошибаюсь».













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