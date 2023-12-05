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Behemoth

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Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку



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Третьего декабря в Австралии у лидера BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski спросили, какие у него планы на ближайшие месяцы:

«Планы сконцентрировать внимание на BEHEMOTH в следующем году. У меня небольшой тур с ME AND THAT MAN в конце марта и начале апреля и на этом все. И в остальном только BEHEMOTH, по полной».

На вопрос о том, будет ли новая музыка, он ответил: «Будет. Следующий вопрос».




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5 дек 2023
gravitgroove
Норм паричок.
5 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, если это не его волосы, то скорее всего система замещения волос, с париком тяжело такую стрижку обеспечить
5 дек 2023
rassol
Да нахер твоя новая музыка нужна. Говно высераешь только.
5 дек 2023
dark_medieval_times
Можно не надо? -_-
5 дек 2023
HeliosHyperion
Если б новая - хорошо забытая старая периода Пандемоник-Зос.. эх.

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