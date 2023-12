сегодня



Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку



Третьего декабря в Австралии у лидера BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski спросили, какие у него планы на ближайшие месяцы:



«Планы сконцентрировать внимание на BEHEMOTH в следующем году. У меня небольшой тур с ME AND THAT MAN в конце марта и начале апреля и на этом все. И в остальном только BEHEMOTH, по полной».



На вопрос о том, будет ли новая музыка, он ответил: «Будет. Следующий вопрос».







