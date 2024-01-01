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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
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*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
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*PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше ... 12
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 11
*CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN 10
*IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был ... 10
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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 20
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
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Behemoth

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17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»

6 янв 2023 : 		 BEHEMOTH планируют новый релиз

22 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH против культуры отмены

11 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»

21 сен 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 сен 2022 : 		 BEHEMOTH на крыше

14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles

7 сен 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH — о раке

17 авг 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA

28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 июн 2022 : 		 BEHEMOTH о выступлении в США

13 май 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь победил

11 май 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 май 2022 : 		 BEHEMOTH в Торонто
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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH



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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH, которое состоялось в рамках Resurrection Fest 2023, доступно для просмотра ниже.




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