сегодня



BEHEMOTH работают над новым материалом



Вокалист BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski подтвердил, что группа работает над новым альбомом:



«Скажем так: кое-что происходит. Мы напряжённо работаем, но спешки нет никакой, потому как сейчас никакого света в туннеле не видно. И я не хочу заниматься предсказаниями, но я лично не верю, что какие-то туры в этом году будут. Я бы хотел, но нет. Это моё предположение. Надеюсь, что я ошибаюсь. Но если я прав, то ждите новую музыку в 2022 году. Может быть, в конце года выйдет новый релиз ME AND THAT MAN, в чём есть смысл, а уже после этого выйдет новый альбом BEHEMOTH. Ну а ещё у нас припасены кое-какие тузы в рукаве. И если и не будет никакой музыки, мы отметим тридцать лет существования BEHEMOTH и, естественно, подготовим классный материал. Так что следите за новостями!»













+2 -2



( 5 ) просмотров: 632