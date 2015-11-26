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Behemoth

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5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

10 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих

31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство

3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH
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BEHEMOTH работают над новым материалом



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Вокалист BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski подтвердил, что группа работает над новым альбомом:

«Скажем так: кое-что происходит. Мы напряжённо работаем, но спешки нет никакой, потому как сейчас никакого света в туннеле не видно. И я не хочу заниматься предсказаниями, но я лично не верю, что какие-то туры в этом году будут. Я бы хотел, но нет. Это моё предположение. Надеюсь, что я ошибаюсь. Но если я прав, то ждите новую музыку в 2022 году. Может быть, в конце года выйдет новый релиз ME AND THAT MAN, в чём есть смысл, а уже после этого выйдет новый альбом BEHEMOTH. Ну а ещё у нас припасены кое-какие тузы в рукаве. И если и не будет никакой музыки, мы отметим тридцать лет существования BEHEMOTH и, естественно, подготовим классный материал. Так что следите за новостями!»

BEHEMOTH Is Working On New Material, Preparing For 30th-Anniversary Celebrations





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Gustaff


5 мар 2021, 16:53		Этим скомарохам 30 лет уже?!

HeliosHyperion


5 мар 2021, 17:14		Первые демки лет в 14, что ли, записал.

Mistis


5 мар 2021, 17:16		последние альбомы редкостное говно, так что вообще насрать

HeliosHyperion


5 мар 2021, 17:18		Да есть отдельные треки норм и в Сатанисте, и в последнем. Но вообще после Демигода такое...

Evil3062


5 мар 2021, 19:06		Повылезали мамкины сатанисты, последние альбомы кал... не труЪ, а истина только в подвальном попердывании на папин бабинник))


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