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Behemoth

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13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH

17 июн 2019 : 		 Член совета Лимерика выступил за запрет выступления BEHEMOTH

27 мар 2019 : 		 BEHEMOTH в Австралии

25 фев 2019 : 		 JON RICE выступил с BEHEMOTH

15 фев 2019 : 		 Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя его? Отвечает лидер BEHEMOTH

12 янв 2019 : 		 Рассказ о выставке BEHEMOTH

10 янв 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

22 дек 2018 : 		 Рассказ о выступлении BEHEMOTH
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|||| 13 июл 2020

Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд



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В конце прошлой недели лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski вновь был вызван в суд по делу о надругательстве над государственными символами страны:

«Некоторые идиоты до сих пор утверждают, что логотип "The Republic of the unfaithful" @behemothofficial является кощунством над польским национальным гербом. На самом деле это не так. Но они настаивали на повторном открытии дела для дальнейшего расследования. Они считают, что авторские права на белого орла принадлежат исключительно Польше и любая иная интерпретация этой птицы является богохульством. Мои антагонисты, кажется, так отчаянно пытаются пригвоздить своего любимого козла отпущения к прогнившему моральному кресту, что они упустили весь здравый смысл в этом деле. Они обвиняют нас в антипольском поступке. Если вы спросите меня, то тратить часы в суде, вовлекать всех людей вокруг (журналистов, судей, адвокатов и т.д.), тратить ххх налогов на новое абсурдное дело — вот в высшей степени антипольское дело. Мы все могли бы сэкономить время, чтобы сделать что-то созидательное, не так ли?»

BEHEMOTH Frontman Back In Court Defending Himself Against Accusations Of Disrespecting Poland's National Coat Of Arms





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Frostauskas


14 июл 2020, 07:21		Бляць, Адам, доиграешься ты, что тебя посадють...

Gustaff


14 июл 2020, 10:30		Посадють в правительство)

UX2


14 июл 2020, 11:37		что б уже посадили этого позерского пидара

nokt


14 июл 2020, 12:50		У нас бы уже сидел... за наркоту

Exceptional


14 июл 2020, 12:58		Я не христианин, но считаю, что этого козла (отпущения) уже давно должны пригвоздить к прогнившему моральному кресту

Mononoke


14 июл 2020, 13:46		На страже Скреп


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