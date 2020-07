13 июл 2020



Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд



В конце прошлой недели лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski вновь был вызван в суд по делу о надругательстве над государственными символами страны:



«Некоторые идиоты до сих пор утверждают, что логотип "The Republic of the unfaithful" @behemothofficial является кощунством над польским национальным гербом. На самом деле это не так. Но они настаивали на повторном открытии дела для дальнейшего расследования. Они считают, что авторские права на белого орла принадлежат исключительно Польше и любая иная интерпретация этой птицы является богохульством. Мои антагонисты, кажется, так отчаянно пытаются пригвоздить своего любимого козла отпущения к прогнившему моральному кресту, что они упустили весь здравый смысл в этом деле. Они обвиняют нас в антипольском поступке. Если вы спросите меня, то тратить часы в суде, вовлекать всех людей вокруг (журналистов, судей, адвокатов и т.д.), тратить ххх налогов на новое абсурдное дело — вот в высшей степени антипольское дело. Мы все могли бы сэкономить время, чтобы сделать что-то созидательное, не так ли?»













