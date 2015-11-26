сегодня



Лидер BEHEMOTH : «Третья пошла!»



Adam "Nergal" Darski прошёл ревакцинацию, о чём сообщил в своём аккаунте в Инстаграм:



«Третья пошла! В наши дни даже религиозные темы не вызывают такого полярного отношения, как вакцинация. Но у обеих тем так много общего. Вы можете либо довериться проверенной науке, либо продолжать жить с устаревшими псевдоверованиями. Но не дай Бог вам серьёзно заболеть...



Подумайте о своём народе! НЕ будьте ковидиотами, будьте добры друг к другу».













+6 -1



просмотров: 584

