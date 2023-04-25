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*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
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Behemoth

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BEHEMOTH получили польский Грэмии



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BEHEMOTH получили Fryderyk Award (польский аналог Грэмми) за альбом Opvs Contra Natvram в категории "Metal Album Of The Year", победив Decapitated, Black River, Luxtorpedy и Nocny Kochanek.

Nergal: «Я неоднократно упоминал об этом: НИКАКИЕ награды никогда не были для меня движущей силой для создания и сохранения BEHEMOTH.

Но я был бы лжецом, если бы сказал, что мне не было очень приятно, эмоционально и очень радостно стоять рядом с Inferno, Orion и Seth, получая награду Fryderyk за наш последний альбом Opvs Contra Natvram. Но еще более значимым был тот факт, что Behemoth играли LIVE на сцене национального телевидения с полной боевой артиллерией, не идя ни на какие художественные компромиссы. Песня "Malaria Vvlgata", ее тексты и жестокая звуковая природа - это идеальное заявление о том, кто мы есть и чего мы стоим.

Здесь я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность легионам по всему миру за то, что они являются неотъемлемой частью этого успеха. Michal Wardzala из @mysticproduction за то, что у него есть яйца, чтобы последовательно поддерживать BEHEMOTH с самого начала. А пока мы будем продолжать оставаться одной из самых трудолюбивых групп на планете, играя свою собственную программу».

BEHEMOTH Wins Polish Grammy Award For Opvs Contra Natvram




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25 апр 2023
V
VAMPCUT
Жестокая звуковая природа, гламурные декорации, футболка Бурзум, польская Грэмми....
Like!1
25 апр 2023
gravitgroove
Золотой граммофон

просмотров: 262

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