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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Behemoth

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BEHEMOTH планируют новый релиз



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Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью поделился ближайшими планами:

«['Opvs Contra Natvram' is] новая, свежая пластинка, но для меня она уже не нова. Ведь этим песням... уже года два-три. И у меня есть идеи для нового материала, так что не сильно удивляйтесь, если вдруг услышите, что BEHEMOTH вновь оказались в студии.

Уверен, что мы что-то сделаем в этом году. Не знаю пока что, может что-то не очень большое, что-то типа ЕР или что-то подобное. Я сочиняю, у меня есть идеи и я не хочу останавливаться. У меня бывают моменты выгорания, когда я устал и все не по нраву; общее настроение в мире то еще — давайте подберем что-то среднее — странное... Но я не собираюсь останавливаться!»




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