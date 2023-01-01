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BEHEMOTH планируют новый релиз



Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью поделился ближайшими планами:



«['Opvs Contra Natvram' is] новая, свежая пластинка, но для меня она уже не нова. Ведь этим песням... уже года два-три. И у меня есть идеи для нового материала, так что не сильно удивляйтесь, если вдруг услышите, что BEHEMOTH вновь оказались в студии.



Уверен, что мы что-то сделаем в этом году. Не знаю пока что, может что-то не очень большое, что-то типа ЕР или что-то подобное. Я сочиняю, у меня есть идеи и я не хочу останавливаться. У меня бывают моменты выгорания, когда я устал и все не по нраву; общее настроение в мире то еще — давайте подберем что-то среднее — странное... Но я не собираюсь останавливаться!»







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