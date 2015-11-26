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Behemoth

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17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

10 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих

31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство

3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году
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|||| сегодня

Переиздание BEHEMOTH выйдет летом



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Одиннадцатого июня BEHEMOTH переиздадут на виниле альбом 2009 года Evangelion, который будет доступен в следующих вариантах:

- white / gold melt vinyl
- clear w/ black splatter vinyl

* includes gatefold jacket, poster (17"x24"), 8-page book

BEHEMOTH - Vinyl Reissue Of Evangelion Album To Arrive In June



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