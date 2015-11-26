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Переиздание BEHEMOTH выйдет летом



Одиннадцатого июня BEHEMOTH переиздадут на виниле альбом 2009 года Evangelion, который будет доступен в следующих вариантах:



- white / gold melt vinyl

- clear w/ black splatter vinyl



* includes gatefold jacket, poster (17"x24"), 8-page book







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