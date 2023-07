сегодня



Видео полного выступления RAMMSTEIN



Видео полного выступления RAMMSTEIN, которое состоялось 26 июня в Лиссабоне, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Rammlied"

"Links 2 3 4"

"Bestrafe Mich"

"Giftig"

"Sehnsucht"

"Mein Herz Brennt"

"Puppe"

"Angst"

"Zeit"

"Deutschland" (RMX by Richard Z. Kruspe)

"Deutschland"

"Radio"

"Mein Teil"

"Du Hast"

"Sonne"

"Engel" (with Duo Abélard)

"Ausländer"

"Du Riechst So Gut"

"Ohne Dich"

"Rammstein"

"Ich Will"

"Adieu"







