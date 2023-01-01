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Rammstein

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Видео полного выступления RAMMSTEIN



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Видео полного выступления RAMMSTEIN, которое состоялось 26 июня в Лиссабоне, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Rammlied"
"Links 2 3 4"
"Bestrafe Mich"
"Giftig"
"Sehnsucht"
"Mein Herz Brennt"
"Puppe"
"Angst"
"Zeit"
"Deutschland" (RMX by Richard Z. Kruspe)
"Deutschland"
"Radio"
"Mein Teil"
"Du Hast"
"Sonne"
"Engel" (with Duo Abélard)
"Ausländer"
"Du Riechst So Gut"
"Ohne Dich"
"Rammstein"
"Ich Will"
"Adieu"

RAMMSTEIN - Fan-Filmed Video Of Entire Lisbon Show Streaming




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