Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN

Германские индастриал-металлисты RAMMSTEIN представили обложку и трек-лист своего долгожданного студийного альбома, получившего название "Rammstein". Пластинка выйдет 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и Caroline Records в США.
Трек-лист:
01. Deutschland (05:26)
02. Radio (04:37)
03. Zeig Dich (04:16)
04. Ausländer (03:52)
05. Sex (03:56)
06. Puppe (04:33)
07. Was Ich Liebe (04:30)
08. Diamant (02:33)
09. Weit Weg (04:19
10. Tattoo (04:10)
11. Hallomann (04:09)
Mistis
Whiterey
Nepalcev
Whiterey
StygianSaviour
Genesis
gravitgroove
nobody
YNWA
EMH
SnakeZ
Молодцы!
Khanate
а вот за обложки, на которых стоит сама группа - надо наказывать.
или вот обложка нового альбома Амон Амарт, к примеру, тот еще сблёв.
Moomrick
Kliops144
LOR
faza
spamer_007
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