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Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN



Германские индастриал-металлисты RAMMSTEIN представили обложку и трек-лист своего долгожданного студийного альбома, получившего название "Rammstein". Пластинка выйдет 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и Caroline Records в США.



Трек-лист:



01. Deutschland (05:26)

02. Radio (04:37)

03. Zeig Dich (04:16)

04. Ausländer (03:52)

05. Sex (03:56)

06. Puppe (04:33)

07. Was Ich Liebe (04:30)

08. Diamant (02:33)

09. Weit Weg (04:19

10. Tattoo (04:10)

11. Hallomann (04:09)















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