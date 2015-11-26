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Rammstein

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Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN



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Германские индастриал-металлисты RAMMSTEIN представили обложку и трек-лист своего долгожданного студийного альбома, получившего название "Rammstein". Пластинка выйдет 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и Caroline Records в США.

Трек-лист:

01. Deutschland (05:26)
02. Radio (04:37)
03. Zeig Dich (04:16)
04. Ausländer (03:52)
05. Sex (03:56)
06. Puppe (04:33)
07. Was Ich Liebe (04:30)
08. Diamant (02:33)
09. Weit Weg (04:19
10. Tattoo (04:10)
11. Hallomann (04:09)



RAMMSTEIN: New Album Cover Artwork, Track Listing Revealed




Like!+11Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 17 )

Mistis


19 апр 2019, 08:43		оригинально однако

Whiterey


19 апр 2019, 08:46		СЕРЬЕЗНО? Да что это блядь за мода такая пошла на долбанный минимализм в оформлении альбомов?? Ну и срань...горит, сори

Nepalcev


19 апр 2019, 09:26		Горит? Так ведь спичка же, значит облога работает!))

Whiterey


19 апр 2019, 09:32		Действительно

StygianSaviour


19 апр 2019, 09:35		Ну кстати вполне возможно буклет будет яркий. А так Nepalcev все правильно подметил.

Genesis


19 апр 2019, 09:39		Обложка из серии "Либо заказчик пожмотничал, либо художник обленился".

gravitgroove


19 апр 2019, 09:41		намного лучше, чем гора черепов под кружащими драконами в компании полуголых качков с мечами в руках.

nobody


19 апр 2019, 10:45		Все же не зря чатлане Раммштайн "Маму" в клетке пели, вот кц заработали.

YNWA


19 апр 2019, 11:01		Первая причина не покупать альбом, это вот такая обложка.

EMH


19 апр 2019, 11:20		Действительно... Облога дно, значит и музыка дно , все логично

SnakeZ


19 апр 2019, 11:30		Отличная облога с кучей смыслов. + почему то не выложили фото остальной отделки дигипака - всё такое белое минималистичное с прикольными фото.
Молодцы!

Khanate


19 апр 2019, 11:46		шикарная обложка.
а вот за обложки, на которых стоит сама группа - надо наказывать.

или вот обложка нового альбома Амон Амарт, к примеру, тот еще сблёв.

Moomrick


19 апр 2019, 13:08		Что-то не впечатлила... ни музыка, ни облога.

Kliops144


19 апр 2019, 13:40		Ладно спичка, достаточно красноречиво, особенно в отношении группы к огню. Но этот белый фон.. сссссука вы шо, гоните????

LOR


19 апр 2019, 14:13		Отличная обложка, со смыслом, по крайней мере под стать заглавной композиции.

faza


19 апр 2019, 14:48		Облога проходняк, титульная песня тоже

spamer_007


19 апр 2019, 14:52		Пердаки норм у всех горят - все правильно значит сделали)


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