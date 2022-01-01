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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Rammstein

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24 ноя 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

22 ноя 2022 : 		 Тизер нового клипа RAMMSTEIN

23 сен 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

2 сен 2022 : 		 RAMMSTEIN анонсировали европейский тур

9 авг 2022 : 		 Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

25 май 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

17 май 2022 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

16 май 2022 : 		 Видео с репетиции RAMMSTEIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

10 мар 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

24 ноя 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN

14 ноя 2021 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура

28 окт 2021 : 		 Французский космонавт стал одним из первых, кто услышал новые песни RAMMSTEIN

7 окт 2021 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — о дилдо-наборе

13 май 2021 : 		 RAMMSTEIN добавили концерты

13 апр 2021 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001

5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN
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Новое видео RAMMSTEIN



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Adieu, новое видео RAMMSTEIN. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Zeit", релиз которого состоялся 29 апреля на CD, виниле и в цифровом варианте.




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