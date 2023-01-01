Специальная версия альбома RAMMSTEIN выйдет летом

RAMMSTEIN выпустят специальную версию второго альбома, "Sehnsucht", девятого июня. Впервые альбом будет доступен в HD-звучании с дополнительным треком "Spiel Mit Mir" (new mix). Обновленную версию оформления создал Dirk Rudolph, CD будет доступен в формате Blu-ray с 40-страничным буклетом и слипкейсом с серебряным теснением. В буклет вошли ранее неопубликованные и переработанные фотографии. Альбом также будет доступен в цифровом варианте, на двойном виниле (черный и белый), а также лимитированной кассете.
Трек-лист:
01. Sehnsucht
02. Engel
03. Tier
04. Bestrafe Mich
05. Du Hast
06. Bück Dich
07. Spiel Mit Mir
08. Klavier
09. Alter Mann
10. Eifersucht
11. Küss Mich (Fellfrosch)
12. Spiel Mit Mir (2023 mix)
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