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Специальная версия альбома RAMMSTEIN выйдет летом



RAMMSTEIN выпустят специальную версию второго альбома, "Sehnsucht", девятого июня. Впервые альбом будет доступен в HD-звучании с дополнительным треком "Spiel Mit Mir" (new mix). Обновленную версию оформления создал Dirk Rudolph, CD будет доступен в формате Blu-ray с 40-страничным буклетом и слипкейсом с серебряным теснением. В буклет вошли ранее неопубликованные и переработанные фотографии. Альбом также будет доступен в цифровом варианте, на двойном виниле (черный и белый), а также лимитированной кассете.



Трек-лист:



01. Sehnsucht

02. Engel

03. Tier

04. Bestrafe Mich

05. Du Hast

06. Bück Dich

07. Spiel Mit Mir

08. Klavier

09. Alter Mann

10. Eifersucht

11. Küss Mich (Fellfrosch)

12. Spiel Mit Mir (2023 mix)







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