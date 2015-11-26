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RAMMSTEIN представили отрывки трёх новых песен



Немецкие индустриальщики RAMMSTEIN опубликовали короткие аудиосемплы трёх новых песен — "Ausländer", "Sex" и "Puppe", которые можно послушать ниже. Новый альбом группы выйдет 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и на Caroline Records в США.































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