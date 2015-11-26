RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

По данным фансайта Rammstein World, немецкая группа вернулась в студию La Fabrique Studios в Сен-Реми-де-Провансе, где записывала альбом 2019 года без названия. Сообщается, что участники RAMMSTEIN были замечены во французском городе вместе с членами их студийной команды.
Барабанщик Christoph Schneider недавно подтвердил, что группа работает над новым материалом. В июне на шоу The BossHoss на Radio Rodeo он сказал:
«У нас до сих пор так много идей, так много незавершённых песен. Мы встретились и работаем над новыми песнями". Мы хотим работать над песнями, но будет ли это новая запись, никто не знает».
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