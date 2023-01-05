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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Rammstein

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|||| 5 янв 2023

Украли статую вокалиста RAMMSTEIN



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По сообщению немецкого телеканала NDR 1, статуя фронтмена группы Rammstein Till Lindemann, установленная в честь его 60-летия художницей Roxxy Roxx, была украдена менее чем через 24 часа после открытия. Он стоял на лугу в непосредственной близости от остановки Evershagen Süd в Ростоке, где он жил в детстве. В настоящее время полиция собирает информацию и ищет свидетелей кражи.

Статуя весит около 40 килограммов, включая основание, полая внутри, и ее изготовление обошлось художнице примерно в 600 евро.

RAMMSTEIN - Birthday Statue Dedicated To Frontman TILL LINDEMANN Stolen Less Than 24 Hours After Unveiling




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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5 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
Я ничуть не оправдываю вора, но можно ли было надеяться на то, что статуя данной личности спокойно будет стоять?)
5 янв 2023
WahrandPhain
А ВОТ В РОССИИ БЫ УКРАЛЕ!1... упс
5 янв 2023
V
VAMPCUT
На цветмет его
5 янв 2023
GeraldFromRivia
60 лет,?! Нихуя себе...
Бля, а че за уроды на промо? Ой, то есть сильные и независимые с подипозитивными.
Like!1
5 янв 2023
Lord Iscariah
Ну а хули бы не спиздить и не поставить у себя дома такую? Я бы спиздил))

просмотров: 986

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