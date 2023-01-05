5 янв 2023



Украли статую вокалиста RAMMSTEIN



По сообщению немецкого телеканала NDR 1, статуя фронтмена группы Rammstein Till Lindemann, установленная в честь его 60-летия художницей Roxxy Roxx, была украдена менее чем через 24 часа после открытия. Он стоял на лугу в непосредственной близости от остановки Evershagen Süd в Ростоке, где он жил в детстве. В настоящее время полиция собирает информацию и ищет свидетелей кражи.



Статуя весит около 40 килограммов, включая основание, полая внутри, и ее изготовление обошлось художнице примерно в 600 евро.







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