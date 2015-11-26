Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой
Слухи об отношениях фронтмена RAMMSTEIN Тилля Линдеманна и российской поп-певицы Светланы Лободы ходят довольно давно.
В новом интервью для издания «Жара Magazine» Линдеманн дал комментарии на этот счёт.
Тилль заявил, что это «тайна двух людей», и как настоящий джентльмен он не будет распространяться на эту тему.
Как ранее сообщало издание Starhit, родственники Лободы заявили, что отцом её дочери стал Линдеманн. Светлана родила ребёнка в мае 2018 года, а осенью попала в больницу. Линдеманн тогда отложил съёмки клипа и приехал в Москву, чтобы встретить Лободу, когда она выписывалась из клиники.
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Хотя как-то странно он реагирует на вопросы. Обычно мужики бывают воодушевлены ситуацией, а тут какая-то странная отчужденность.
Будто Лобода работает его "бородой", но что-то заигралась, дети какие-то откуда не возьмись, и т.д.
father
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