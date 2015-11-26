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Rammstein

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9 апр 2019 : 		 Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой

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19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN
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|||| 9 апр 2019

Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой



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Слухи об отношениях фронтмена RAMMSTEIN Тилля Линдеманна и российской поп-певицы Светланы Лободы ходят довольно давно.

В новом интервью для издания «Жара Magazine» Линдеманн дал комментарии на этот счёт.

Тилль заявил, что это «тайна двух людей», и как настоящий джентльмен он не будет распространяться на эту тему.

Как ранее сообщало издание Starhit, родственники Лободы заявили, что отцом её дочери стал Линдеманн. Светлана родила ребёнка в мае 2018 года, а осенью попала в больницу. Линдеманн тогда отложил съёмки клипа и приехал в Москву, чтобы встретить Лободу, когда она выписывалась из клиники.



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

ВоваУпоров


9 апр 2019, 18:34		Вырастит настоящий ариец!

Aiming High


9 апр 2019, 19:01		Ну мог бы хоть рассказать сколько бабок поп- певица отстегнула на сьемку последнего клипа RAMMSTEIN )

SatirDog


9 апр 2019, 19:02		А рядом Ревва что-ли?

gravitgroove


9 апр 2019, 19:04		да какие там бабки у этой хазарки, она только с корпоративов имеет, хоть и не малые, а этот гэдээровский кабанчик с 97 года обессмертил свое имя почти во всей европе, да и в сша их уважают.

industrialist


9 апр 2019, 21:25		С каких это пор на дарксайде смакуют новости с Пусть говорят?

nabastak_


9 апр 2019, 22:15		Взглял на фотку и вспомнил, как на ютубе один чувак учил петь как Линдеманн — сначала певческая позиция — вживитесь в образ постоянно охуевающего мужика...

Flaming


9 апр 2019, 23:40		Интересный альянс.
Хотя как-то странно он реагирует на вопросы. Обычно мужики бывают воодушевлены ситуацией, а тут какая-то странная отчужденность.
Будто Лобода работает его "бородой", но что-то заигралась, дети какие-то откуда не возьмись, и т.д.

father


10 апр 2019, 00:22		А на фото отношения с Артуром Пирожковым:)


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