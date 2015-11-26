9 апр 2019



Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой



Слухи об отношениях фронтмена RAMMSTEIN Тилля Линдеманна и российской поп-певицы Светланы Лободы ходят довольно давно.



В новом интервью для издания «Жара Magazine» Линдеманн дал комментарии на этот счёт.



Тилль заявил, что это «тайна двух людей», и как настоящий джентльмен он не будет распространяться на эту тему.



Как ранее сообщало издание Starhit, родственники Лободы заявили, что отцом её дочери стал Линдеманн. Светлана родила ребёнка в мае 2018 года, а осенью попала в больницу. Линдеманн тогда отложил съёмки клипа и приехал в Москву, чтобы встретить Лободу, когда она выписывалась из клиники. http://www.rammstein.com





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