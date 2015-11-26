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Демо от RAMMSTEIN



Демо-запись RAMMSTEIN, ставшая основой для дебютного альбома "Herzeleid", доступна для прослушивания ниже. "Schwarzes Glas" с этого релиза так никогда и не была выпущена официально.



Трек-лист:



"Feuerräder"

"Das Alte Leid"

"Weißes Fleisch"

"Rammstein"

"Schwarzes Glas"

"Seemann"







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