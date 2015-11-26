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Rammstein

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28 мар 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

27 мар 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали тизер к новому видео

25 мар 2019 : 		 Обложка нового сингла RAMMSTEIN

18 мар 2019 : 		 Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!

31 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN снимают видео

23 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили сведение альбома

18 янв 2019 : 		 Гитарист RAMMSTEIN сказал, что в новом альбоме будет «много энергии и жизни»

7 янв 2019 : 		 Фэн-видео с выступления RAMMSTEIN в канун Нового года

4 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом

18 дек 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле

12 дек 2018 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»

19 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре

2 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений

3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

17 сен 2018 : 		 RAMMSTEIN заканчивают запись хоров

19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме
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Новое видео RAMMSTEIN



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"Deutschland", новое видео RAMMSTEIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек — первый сингл из нового студийного альбома, выход которого намечен на 17 мая этого года.




Like!+37Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 21 )

shakabre


28 мар 2019, 20:27		охуенно

GeraldFromRivia


28 мар 2019, 20:28		охуенно

гладиатор


28 мар 2019, 20:47		Rammstein вернулся)

LOR


28 мар 2019, 20:59		Это же нетолерантно!

StygianSaviour


28 мар 2019, 21:00		Ну хуле, отлично получилось

WarSong


28 мар 2019, 21:14		Клип - 9/10, песня - 4/10

gravitgroove


28 мар 2019, 21:14		музыка ничего - не хуже раннего, а вот видосик, хоть и богат он на постановку и эффекты, не зашел совсем со всей этой провокационной чушью. Либо я просто жесткий юмор немецкий не понимаю. Но тут он реально черный, как кофе и шоколад.

graillyc


28 мар 2019, 21:31		Варсонг дело говорит

francesco_totti


28 мар 2019, 21:51		Песня начинается с du hast это хорошо

Claus


28 мар 2019, 21:53		Песня норм, а клип просто охренеть.

Gustaff


28 мар 2019, 22:02		Клип конечно шикарен и помпезен, но как по мне, слишком пестрый в плане обилия сцен. Песня аля Зонне.

ein schwein


28 мар 2019, 22:02		песня неплохая, клип как всегда сас мыслом

Kliops144


28 мар 2019, 22:16		охуенно

HailtoSlave


28 мар 2019, 22:19		Отличная песня, абсолютно нейтральная политически, это любовь к Германии, такой какая она есть - со всеми невзгодами и тягостями, Гитлерами и Инквизициями. Раммштайн учат тому, что такое настоящий патриотизм. Но леваки будут выть 100%, триггернув на момент из концлагеря. Тащемта, нужно обладать хорошим культурным багажом и историческими знаниями, чтобы увидеть и понять все отсылки. Я вот не понял не все.

Gustaff


28 мар 2019, 22:28		HailtoSlave, ну так пусть документальный фильм снимают или художественный, а делать клип для тех кто "обладать хорошим культурным багажом и историческими знаниями", наверное, не очень стоящее дело, хотя дело хозяйское, конечно. Видимо, в Пусси они тоже учили чему-то)

The Dark Moon


28 мар 2019, 22:31		Блин, охереть ни встать! Клипу ставлю 10 из 10. Очень брутально и много мяса! А главное, ничего не искажено. Раммы рассказали всё так, как есть, за что им отдельный респект. Кроме того, нехило так в клипе постебали толерастов. Песня тоже ничего. Для фона сойдёт.

Walefar


28 мар 2019, 22:48		Клип на очень высоком уровне. Песня тоже класс. Уже вижу, что опять не разочаруют.

Sw0Rn


28 мар 2019, 22:53		Дико плюсую например!) Аплодисменты))

Darkside.ru Member

Nerferoth Juventino


28 мар 2019, 23:01		Клип отличный. Песня вполне в духе группы. Молодцы.

kusnecc


28 мар 2019, 23:14		Клип не смотрел, чтобы не влиял на восприятие песни. Так вот, песня вообще не торт. Гитара звучит ужасно, уныло, никакого мяса. Самая попсовая и скучная композиция раммов за всю их карьеру. От неё прёт каким-то ретро-fm.

ВоваУпоров


28 мар 2019, 23:24		Бомба времён второй мировой!


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