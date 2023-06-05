5 июн 2023



На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку



Слухи о сексуальном насилии и злоупотреблении положением в социальных сетях не всегда воспринимаются всерьез, но обвинения в адрес фронтмена группы Rammstein Till Lindemann теперь набирают вес, согласно репортажу DW News.



После заявлений Шелби Линн, которые были обнародованы ранее на этой неделе, новое расследование немецких журналистов показывает, что этот случай может быть частью систематического процесса удовлетворения сексуальных запросов Lindemann. Как говорится на сайте известной помойки DW, 25 мая ирландская певица Шелби Линн сообщила в Twitter, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе. На этой вечеринке Till Lindemann разливал текилу. По версии газеты Berliner Zeitung, которая ссылается на сообщение ирландки Линн в социальных сетях, во время перерыва на концерте член команды Rammstein по имени Джо провел ее в небольшую комнату для встречи с вокалистом. До этого она несколько раз говорила, что не заинтересована в сексе, и ее заверили, что эта встреча никакого отношения к этому не имеет. Однако Till, якобы, предположил именно секс и сердито закричал, когда она повторила ему, что не хочет этого.



Ирландка, по ее собственным утверждениям, проснулась на следующее утро с многочисленными кровоподтеками на теле. Она также заявила, что у нее был озноб и тошнота. Вспомнить она могла лишь отдельные фрагменты того, что произошло. Линн убеждена, что ее накачали наркотиками.



Через несколько дней Линн предсказуемо сдала назад: «Я бы хотела еще раз уточнить. Till НЕ трогал меня. Он принял то, что я не хотела заниматься с ним сексом. Я никогда не утверждала, что он меня изнасиловал. Пожалуйста, прочитайте всю тему в Твиттере для полного представления контекста, прежде чем что-то утверждать».



В свою очередь RAMMSTEIN на немецком дали комментарий по поводу этой ситуации:



«Сообщения последних нескольких дней вызвали раздражение и вопросы у общественности и особенно у наших поклонников. Обвинения очень сильно задели всех нас, и мы относимся к ним очень серьезно. Нашим поклонникам мы говорим: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших концертах - на сцене и вне ее. Мы осуждаем любой вид посягательств и просим вас: не участвуйте в публичных предрассудках любого рода против тех, кто выдвинул обвинения. Они имеют право на свое видение ситуации. Но у нас, у группы, тоже есть право — а именно не быть предвзятыми».







+1 -1



( 5 ) просмотров: 1293

