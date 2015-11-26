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Rammstein

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16 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали семплы двух новых песен

9 апр 2019 : 		 Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой

28 мар 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

27 мар 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали тизер к новому видео

25 мар 2019 : 		 Обложка нового сингла RAMMSTEIN

18 мар 2019 : 		 Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!

31 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN снимают видео

23 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили сведение альбома

18 янв 2019 : 		 Гитарист RAMMSTEIN сказал, что в новом альбоме будет «много энергии и жизни»

7 янв 2019 : 		 Фэн-видео с выступления RAMMSTEIN в канун Нового года

4 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом

18 дек 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле

12 дек 2018 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»

19 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре

2 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений

3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

17 сен 2018 : 		 RAMMSTEIN заканчивают запись хоров

19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN
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RAMMSTEIN опубликовали семплы двух новых песен



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Немецкие индустриальщики RAMMSTEIN опубликовали короткие аудиосемплы двух новых песен — "Radio" и "Zeig Dich", которые можно послушать ниже. Новый альбом группы выйдет 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и на Caroline Records в США.



RAMMSTEIN Teases Two New Songs,






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Whiterey


16 апр 2019, 21:05		И нахера

Walefar


16 апр 2019, 22:07		Sehr gut!

Orgik


16 апр 2019, 22:26		Тут чисто семплы гитарной дорожки. Расходимся ))

The Dark Moon


16 апр 2019, 23:01		Для полного антуража не хватает кастрюльных ударных.

BasterBaster


16 апр 2019, 23:33		Кажется я знаю кто нашел телефон К. Хаммета


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