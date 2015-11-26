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Rammstein

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12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

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19 апр 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN
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Редкое концертное видео RAMMSTEIN



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Фэн-клуб RAMMSTEIN восстановил ещё одну редкую старую плёнку — на этот раз запись выступления коллектива 27 сентября 1996 года в Берлине.

Сет-лист:

"Rammstein"
"Herzeleid"
"Bestrafe Mich"
"Der Meister"
"Sehnsucht"
"Weißes Fleisch"
"Asche zu Asche" 
"Seemann"
"Spiel Mit Mir"
"Heirate Mich"
"Laichzeit"
"Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?"
"Das Alte Leid"
"Du Riechst So Gut"

RAMMSTEIN - Restored 100 Jahre Rammstein Live Fanclub VHS Concert Tape Streaming On YouTube



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