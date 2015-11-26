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Rammstein

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3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

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22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме

29 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

3 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

24 мар 2017 : 		 Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной

19 мар 2017 : 		 RAMMSTEIN посетили премьеру документального фильма

20 фев 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

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Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»



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Гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe недавно поговорил с журналом Revolver о том, что его группа до сих пор исполняет на концертах театральный рок-н-ролл со спецэффектами, в то время как современные рок-выступления становятся простыми и прямолинейными. «Мы просто делаем то, что нам нравится, — сказал он. — Но больше особо нечего сказать. Рок мёртв. Это печально, я знаю. Но иногда приходится мириться с реальными фактами. Каждый раз, когда я слушаю что-то новое, это определённо не рок».

Когда интервьюер указал Kruspe, что такие группы, как METALLICA, TOOL, SLIPKNOT и, конечно же, RAMMSTEIN, по-прежнему успешно гастролируют, гитарист ответил: «Всегда найдутся такие старые динозавры, с определённым видом выступлений, которые продолжат существовать. Я же говорю о роке нового поколения. В настоящее время у детей нет такого чувства, что когда они включают свои любимые рок-треки, это раздражает родителей. Гитары больше не раздражают, так что они используют, особенно в Германии, они используют свой голос, тексты песен, и это в основном связано с хип-хопом. Они начинают бунтовать против всего, а хип-хоп — это саундтрек. И всё это связано в данный момент с хип-хопом, что для меня трудно, потому что хип-хоп всегда был тем типом музыки, к которой я не принадлежал. Если я прихожу на фестиваль и вижу игру хип-хоп-группы, мне очень скучно. У рок-музыки есть одно преимущество перед хип-хопом: визуальная и звуковая связь группы и аудитории».



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