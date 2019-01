сегодня



RAMMSTEIN завершили сведение альбома



RAMMSTEIN завершили сведение нового альбома, который предварительно должен выйти весной этого года. Сведение записи проходило в Лос-Анджелесе при поддержке американского продюсера Rich'а Costey, который до этого сотрудничал с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и другими.



Несколько новых фотографий были опубликованы сегодня в официальном Твиттер-аккаунте.









Getting closer!

Finalizing the mix for the new album in Santa Monica, CA.#Rammstein pic.twitter.com/A7m60BQ6f1 — Rammstein (@RSprachrohr) January 22, 2019









