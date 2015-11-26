RAMMSTEIN завершили сведение альбома

RAMMSTEIN завершили сведение нового альбома, который предварительно должен выйти весной этого года. Сведение записи проходило в Лос-Анджелесе при поддержке американского продюсера Rich'а Costey, который до этого сотрудничал с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и другими.
Несколько новых фотографий были опубликованы сегодня в официальном Твиттер-аккаунте.
Frostauskas
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