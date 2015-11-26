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Rammstein

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3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

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19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

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21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме

29 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

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24 мар 2017 : 		 Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной
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RAMMSTEIN завершили сведение альбома



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RAMMSTEIN завершили сведение нового альбома, который предварительно должен выйти весной этого года. Сведение записи проходило в Лос-Анджелесе при поддержке американского продюсера Rich'а Costey, который до этого сотрудничал с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и другими.

Несколько новых фотографий были опубликованы сегодня в официальном Твиттер-аккаунте.



RAMMSTEIN Is Finalizing Mix For New Album






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Frostauskas


23 янв 2019, 11:15		Ну, молодцы, я рад за них...


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