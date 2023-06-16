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На вокалиста RAMMSTEIN завели дело



По сообщению BBC, немецкая полиция начала расследование обвинений в сексуальном насилии в отношении Lindemann'a. Несколько женщин заявили, что их привлекали для секса после концертов. Так некая Шелби Линн из Северной Ирландии недавно рассказала, что, по ее мнению, в ее напиток был подмешан алкоголь и ее "сватали за секс".



Lindemann отверг все обвинения, а его адвокаты назвали эти заявления "без сомнения полной неправдой".



В своем заявлении пресс-секретарь прокуратуры Берлина сказала: "В отношении Till'a Lindemann'а начато предварительное разбирательство по обвинению в сексуальных преступлениях и распространении наркотиков».



Прокуратура начала расследование по собственной инициативе, а также "на основании нескольких заявлений о преступлении, поданных третьими лицами", то есть людьми, не имеющими прямого отношения к предполагаемым инцидентам, как сообщает информационное агентство AFP.







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