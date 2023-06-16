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*Новое видео SLIPKNOT 38
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*SLIPKNOT расстались с клавишником 17
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Rammstein

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На вокалиста RAMMSTEIN завели дело



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По сообщению BBC, немецкая полиция начала расследование обвинений в сексуальном насилии в отношении Lindemann'a. Несколько женщин заявили, что их привлекали для секса после концертов. Так некая Шелби Линн из Северной Ирландии недавно рассказала, что, по ее мнению, в ее напиток был подмешан алкоголь и ее "сватали за секс".

Lindemann отверг все обвинения, а его адвокаты назвали эти заявления "без сомнения полной неправдой".

В своем заявлении пресс-секретарь прокуратуры Берлина сказала: "В отношении Till'a Lindemann'а начато предварительное разбирательство по обвинению в сексуальных преступлениях и распространении наркотиков».

Прокуратура начала расследование по собственной инициативе, а также "на основании нескольких заявлений о преступлении, поданных третьими лицами", то есть людьми, не имеющими прямого отношения к предполагаемым инцидентам, как сообщает информационное агентство AFP.

RAMMSTEIN - German Police Open Investigation Into Sexual Misconduct Allegations Against Frontman TILL LINDEMANN




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16 июн 2023
H
Hromis
Мэнсон.......Теперь за деда взялись?

просмотров: 615

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