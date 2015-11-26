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Rammstein

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7 янв 2019 : 		 Фэн-видео с выступления RAMMSTEIN в канун Нового года

4 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом

18 дек 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле

12 дек 2018 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»

19 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре

2 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений

3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

17 сен 2018 : 		 RAMMSTEIN заканчивают запись хоров

19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме

29 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

3 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

24 мар 2017 : 		 Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной

19 мар 2017 : 		 RAMMSTEIN посетили премьеру документального фильма

20 фев 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN
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Фэн-видео с выступления RAMMSTEIN в канун Нового года



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31 декабря RAMMSTEIN выступали в Puerto Vallarta, Мексика, в Explanada Flamingos. Фэн-видео, на котором фронтмен коллектива, Till Lindemann, совершает обратный отсчёт до Нового года, доступно ниже.

Сет-лист выступления:

"Ramm 4"
"Reise, Reise"
"Hallelujah"
"Zerstören"
"Keine Lust"
"Feuer Frei!"
"Seemann"
"Mein Teil" (first live performance since 2013)
"Du Riechst So Gut"
"Mein Herz Brennt"
"Links 2-3-4"
"Ich Will"
"Du Hast"
"Ohne Dich"

Encore:
"Sonne"
"Amerika"
"Stripped" (Depeche Mode cover - countdown 2019)

Encore 2:
"Te Quiero Puta!"

RAMMSTEIN - Fan-Filmed Video From Puerto Vallarta New Year's Eve Show Posted







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