сегодня



Фэн-видео с выступления RAMMSTEIN в канун Нового года



31 декабря RAMMSTEIN выступали в Puerto Vallarta, Мексика, в Explanada Flamingos. Фэн-видео, на котором фронтмен коллектива, Till Lindemann, совершает обратный отсчёт до Нового года, доступно ниже.



Сет-лист выступления:



"Ramm 4"

"Reise, Reise"

"Hallelujah"

"Zerstören"

"Keine Lust"

"Feuer Frei!"

"Seemann"

"Mein Teil" (first live performance since 2013)

"Du Riechst So Gut"

"Mein Herz Brennt"

"Links 2-3-4"

"Ich Will"

"Du Hast"

"Ohne Dich"



Encore:

"Sonne"

"Amerika"

"Stripped" (Depeche Mode cover - countdown 2019)



Encore 2:

"Te Quiero Puta!"

















+0 -0









просмотров: 463