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Rammstein

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26 апр 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN
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|||| 10 ноя 2020

Трейлер нового релиза RAMMSTEIN



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Четвертого декабря на виниле и CD состоится выход юбилейной ремастированной версии дебютного альбома RAMMSTEIN, "Herzeleid". Трейлер к этому релизу доступен ниже.

Трек-лист:

01. Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen

02. Der Meister

03. Weisses Fleisch

04. Asche Zu Asche

05. Seemann

06. Du Riechst So Gut

07. Das Alte Leid

08. Heirate Mich

09. Herzeleid

10. Laichzeit

11. Rammstein

RAMMSTEIN: Trailer For 'Herzeleid (XXV Anniversary Edition - Remastered)'








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