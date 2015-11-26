10 ноя 2020



Трейлер нового релиза RAMMSTEIN



Четвертого декабря на виниле и CD состоится выход юбилейной ремастированной версии дебютного альбома RAMMSTEIN, "Herzeleid". Трейлер к этому релизу доступен ниже.



Трек-лист:



01. Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen



02. Der Meister



03. Weisses Fleisch



04. Asche Zu Asche



05. Seemann



06. Du Riechst So Gut



07. Das Alte Leid



08. Heirate Mich



09. Herzeleid



10. Laichzeit



11. Rammstein



















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