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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Rammstein

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17 май 2022 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

16 май 2022 : 		 Видео с репетиции RAMMSTEIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

10 мар 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

24 ноя 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN

14 ноя 2021 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура

28 окт 2021 : 		 Французский космонавт стал одним из первых, кто услышал новые песни RAMMSTEIN

7 окт 2021 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — о дилдо-наборе

13 май 2021 : 		 RAMMSTEIN добавили концерты

13 апр 2021 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001

5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN
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|||| 17 май 2022

RAMMSTEIN открыли тур



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Выступлением 15 мая в Праге RAMMSTEIN открыли ранее перенесенный тур.

Сет-лист:

01. Armee Der Tristen
02. Zick Zack
03. Links 2-3-4
04. Sehnsucht
05. Zeig Dich
06. Mein Herz Brennt
07. Puppe
08. Heirate Mich
09. Zeit
10. Deutschland
11. Radio
12. Mein Teil
13. Du Hast
14. Sonne

Encore:

15. Engel (Piano Version)
16. Ausländer
17. Du Riechst So Gut
18. Pussy

Encore 2:

19. Rammstein
20. Ich Will
21. Adieu






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