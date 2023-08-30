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Rammstein

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|||| 30 авг 2023

Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN



Расследование предполагаемых сексуальных домогательств со стороны вокалиста немецкой RAMMSTEIN Till Lindemann прекращено прокуратурой.

Берлинские прокуроры заявили, что начавшееся в июне расследование "не нашло подтверждения", и что они не смогли обосновать обвинения, поскольку правоохранительные органы не получили прямых показаний от обвинителей.

Адвокаты обвиняемого Lindemann'a заявили: «Быстрое прекращение следственных действий прокуратурой земли Берлин свидетельствует о недостаточности доказательств того, что наш клиент якобы совершил сексуальные преступления».

В мае поклонница группы RAMMSTEIN из Северной Ирландии Шелби Линн заявила, что ее "подготавливали к сексу" с Lindemann, выбрав для встречи с ним за кулисами на концерте в Вильнюсе, где он якобы гневно отреагировал на ее отказ вступить с ним в половую связь. Она также утверждала, что на вечеринке перед концертом в ее напиток подмешали алкоголь.

Литовская полиция не стала рассматривать жалобу после ее заявления. Группа опровергла ее заявление, написав следующее:

«"Что касается обвинений, распространяемых в Интернете о Вильнюсе, то мы можем исключить возможность того, что то, о чем говорится, имело место в нашей среде».

Эти обвинения привели к тому, что еще несколько женщин сообщили о системе, якобы используемой Lindemann'ом для вербовки поклонниц для секса, что побудило берлинскую прокуратуру начать расследование "в связи с обвинениями в сексуальных преступлениях и распространении наркотиков". Одна из женщин, опрошенная немецкими СМИ, заявила, что потеряла сознание после употребления алкоголя на вечеринке, а когда пришла в себя, обнаружила над собой Lindemann'a.

После концертов RAMMSTEIN в Берлине были отменены вечеринки, а берлинский федеральный прокурор по внутренним делам Ирис Шпрангер заявила: «Обвинения настолько серьезны, что у меня нет иного выбора, кроме как отдать приоритет защите и безопасности женщин». Сотни протестующих собирались у входа на различные концерты группы во время ее европейского турне.

RAMMSTEIN выступили с заявлением, в котором говорилось, что они "чрезвычайно серьезно относятся к обвинениям. Мы хотим сказать нашим поклонникам: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших концертах — как перед сценой, так и за ней".

Прокуроры, ведущие расследование, также заявили, что обвинения Линн слишком расплывчаты и что она не была свидетелем каких-либо инцидентов, которые можно было бы квалифицировать как уголовное преступление. Они также прекратили расследование в отношении Алены Макеевой, которая, как утверждается, участвовала в отборе женщин для встреч за кулисами и общалась с Линн до концерта.

В ходе расследования еще две женщины выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах против клавишника Rammstein Christian Lorenz, относящиеся к 2002 и 1996 годам, причем в последнем инциденте также обвинялись Lindemann и барабанщик Christoph Schneider. Участники группы отвергли и эти обвинения, которые также не были никак доказаны.

RAMMSTEIN - Sexual Misconduct Allegations Against Frontman TILL LINDEMANN Dropped Due To Lack Of Evidence




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30 авг 2023
gravitgroove
Ну и хорошо!
Всем, кто желал ему зла, мои соболезнования.
Like!1
30 авг 2023
G
Gustaff
Обычно в таких случаях все сыпятся при следственном эксперименте. Когда спрашивают особые приметы. В какую сторону штык направлен, родинка на залупе, все ли яйца на месте и т.д. Ну вы поняли.
30 авг 2023
Red One
Gustaff, нееет, разъясни пж

просмотров: 529

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