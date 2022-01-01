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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
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Rammstein

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Новое видео RAMMSTEIN



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"Zeit", новое видео группы RAMMSTEIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Zeit, релиз которого намечен на 29 апреля на CD, виниле и в цифровом варианте.




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КомментарииСкрыть/показать 6 )
10 мар 2022, 19:26
Ща заценим.
10 мар 2022, 19:28
Неплохой трек, интересная задумка клипа.
10 мар 2022, 19:43
Занятно.
10 мар 2022, 19:50
Ещё не смотрел, но сразу лайк
10 мар 2022, 19:52
Вроде ничё так. Видеоряд, разумеется, со свойственным раммам трешаком. Хочется перевод почитать.
10 мар 2022, 19:52
Мое мнение (никому не навязываю) - идея интересная, видео очень красивое, голос Тилля очень классный, но музыка пока не цепляет. Это ни разу не Дойчланд и не Радио. Там все было круто - и идеи, и визуализации и сами песни. Дойчланд круто слушается и без видеоряда. Ладно, смотрим, что будет дальше. Они могут сделать лучше.


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