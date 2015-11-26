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Демо "Pussy" от RAMMSTEIN



25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Демо-версия композиции "Panterra Pussy", ставшая потом хитом "Pussy" и включающая фрагмент, затем использованный в "Gib Mir Deine Augen", доступна ниже.







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