Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Демо-версия композиции "Panterra Pussy", ставшая потом хитом "Pussy" и включающая фрагмент, затем использованный в "Gib Mir Deine Augen", доступна ниже.
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