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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 84
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
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Rammstein

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1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!

12 ноя 2019 : 		 Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN

1 авг 2019 : 		 Музыканты RAMMSTEIN поцеловались на сцене

1 июл 2019 : 		 Видео о создании клипа RAMMSTEIN "Radio"

28 июн 2019 : 		 Новый аромат от RAMMSTEIN

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN
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|||| сегодня

Демо "Pussy" от RAMMSTEIN



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25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Демо-версия композиции "Panterra Pussy", ставшая потом хитом "Pussy" и включающая фрагмент, затем использованный в "Gib Mir Deine Augen", доступна ниже.

RAMMSTEIN - Original English



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