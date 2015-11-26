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Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года



Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года, состоявшегося в рамках фестиваля Bizzare, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Rammstein"

"Der Meister"

"Weisses Fleisch"

"Asche Zu Asche"

"Seemann"

"Du Riechst So gut"

"Laichzeit"







+5 -0



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