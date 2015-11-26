13 апр 2021



Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001



25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Новым релизом стала публикация бутлега, сделанная в Warfield Theatre, San Francisco, пятого июля 2001 года:



"5/4"

"Mein Herz Brennt"

"Links 2-3-4"

"Feuer Frei!"

"Rein Raus"

"Adios"

"Mutter"

"Stripped" (Depeche Mode)

"Zwitter"

"Weißes Fleisch"

"Sehnsucht"

"Asche Zu Asche"

"Du Hast"

"Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?"

"Rammstein"

"Sonne"

"Ich Will"

"Pet Sematary" (Ramones)

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