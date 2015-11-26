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Rammstein

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|||| 13 апр 2021

Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001



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25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Новым релизом стала публикация бутлега, сделанная в Warfield Theatre, San Francisco, пятого июля 2001 года:

"5/4"
"Mein Herz Brennt"
"Links 2-3-4"
"Feuer Frei!"
"Rein Raus"
"Adios"
"Mutter"
"Stripped" (Depeche Mode)
"Zwitter"
"Weißes Fleisch"
"Sehnsucht"
"Asche Zu Asche"
"Du Hast"
"Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?"
"Rammstein"
"Sonne"
"Ich Will"
"Pet Sematary" (Ramones)

RAMMSTEIN - Rare Bootleg Video Of 2001 Warfield Theatre Show In San Francisco Posted



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