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Rammstein

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18 мар 2019 : 		 Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!

31 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN снимают видео

23 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили сведение альбома

18 янв 2019 : 		 Гитарист RAMMSTEIN сказал, что в новом альбоме будет «много энергии и жизни»

7 янв 2019 : 		 Фэн-видео с выступления RAMMSTEIN в канун Нового года

4 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом

18 дек 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле

12 дек 2018 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»

19 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре

2 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений

3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

17 сен 2018 : 		 RAMMSTEIN заканчивают запись хоров

19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме

29 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN
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Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!



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Московский концерт немецкой рок-группы RAMMSTEIN, запланированный 29 июля 2019 года на ВТБ Арена – Центральный Стадион «Динамо», переносится на Большую Спортивную Арену «Лужники».

В ноябре 2018 года группа RAMMSTEIN анонсировала грандиозный стадионный тур. Эта новость вызвала ажиотаж среди поклонников коллектива: в первый день было продано более 800 000 билетов, а также объявлены дополнительные даты. Впервые в истории концертов в России организатор - концертное агентство TCI -анонсировал Sold Out стадионного шоу спустя менее чем две недели с начала продаж.

Даже спустя несколько месяцев после объявления аншлагов на российские концерты, ажиотаж вокруг предстоящих шоу не стихает. В связи с многочисленными обращениями поклонников группа RAMMSTEIN приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны - Большую Спортивную Арену «Лужники». 21 марта в 10.00 по московскому времени на сайте Parter.ru в продажу поступят дополнительные билеты. Концертное Агентство TCI настоятельно рекомендует не откладывать покупку билетов.

Шоу RAMMSTEIN давно известны своей зрелищностью, невероятными декорациями, эффектами, ставшими визитной карточкой группы. Могут ли чем-то еще удивить всемирно известные музыканты? Определенно могут! Для предстоящего тура разрабатывается абсолютно новая сцена и спецэффекты.

Ранее приобретенные билеты на ВТБ Арена – Центральный Стадион «Динамо» ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ для всех категорий. Обменивать билеты не требуется. Обладателям билетов в СЕКТОРА необходимо получить информацию о новых местах на БСА ЛУЖНИКИ по ссылке.



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

ВоваУпоров


18 мар 2019, 16:49		Все-таки последний их альбом был гавно. Но там было два хита. Все прошлые альбомы полностью нравятся, чего только стоит песня Весна из поздних. А где они будут танцевать мне побоку, я далеко от Европы.

Mich


18 мар 2019, 17:16		" чего только стоит песня Весна из поздних."

Если речь идёт о песне Spring из альбома Rosenrot 2005 года, то её название вообще-то переводится как "прыгай", а не "весна" )))

ВоваУпоров


18 мар 2019, 17:31		Я не учил мат часть. Для меня это всегда будет Весна. И чего ты вообще ко мне привязался?

Mich


18 мар 2019, 17:43		"И чего ты вообще ко мне привязался?"

Просто решил внести поправку, и сказал о правильном варианте перевода, никто ни к кому не привязывался ) Вообще, набираться новых знаний полезно, но если для тебя это неважно, т. к.

"Я не учил мат часть. Для меня это всегда будет Весна. " -

да на здоровье ))

HailtoSlave


18 мар 2019, 18:05		Если речь идёт о песне Spring из альбома Rosenrot 2005 года, то её название вообще-то переводится как "прыгай", а не "весна" )))


ахахах, я помню как мы переводили Offspring - сначала нет весне, потом не прыгать, и только потом узнал что это отпрыск)))

Mich


18 мар 2019, 18:12		а перевод названия группы Brutal Truth - Брутальные Трусы )))

Alex-DIO2


18 мар 2019, 18:42		Сделайте новость про Slipknot, уверен выйдет в топы по комментам ))

SS-ULTRA


18 мар 2019, 19:22		>>>>>Шоу RAMMSTEIN давно известны своей зрелищностью, невероятными декорациями, эффектами,

И говно музыкой)) Убери шоу и вызывающие клипы, и ничего не останется.


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