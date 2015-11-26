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Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!



Московский концерт немецкой рок-группы RAMMSTEIN, запланированный 29 июля 2019 года на ВТБ Арена – Центральный Стадион «Динамо», переносится на Большую Спортивную Арену «Лужники».



В ноябре 2018 года группа RAMMSTEIN анонсировала грандиозный стадионный тур. Эта новость вызвала ажиотаж среди поклонников коллектива: в первый день было продано более 800 000 билетов, а также объявлены дополнительные даты. Впервые в истории концертов в России организатор - концертное агентство TCI -анонсировал Sold Out стадионного шоу спустя менее чем две недели с начала продаж.



Даже спустя несколько месяцев после объявления аншлагов на российские концерты, ажиотаж вокруг предстоящих шоу не стихает. В связи с многочисленными обращениями поклонников группа RAMMSTEIN приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны - Большую Спортивную Арену «Лужники». 21 марта в 10.00 по московскому времени на сайте Parter.ru в продажу поступят дополнительные билеты. Концертное Агентство TCI настоятельно рекомендует не откладывать покупку билетов.



Шоу RAMMSTEIN давно известны своей зрелищностью, невероятными декорациями, эффектами, ставшими визитной карточкой группы. Могут ли чем-то еще удивить всемирно известные музыканты? Определенно могут! Для предстоящего тура разрабатывается абсолютно новая сцена и спецэффекты.



Ранее приобретенные билеты на ВТБ Арена – Центральный Стадион «Динамо» ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ для всех категорий. Обменивать билеты не требуется. Обладателям билетов в СЕКТОРА необходимо получить информацию о новых местах на БСА ЛУЖНИКИ по ссылке. http://www.rammstein.com





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