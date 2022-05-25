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*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 11
*Новое видео ARCH ENEMY 10
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*

Rammstein

*



25 май 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

17 май 2022 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

16 май 2022 : 		 Видео с репетиции RAMMSTEIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

10 мар 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

24 ноя 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN

14 ноя 2021 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура

28 окт 2021 : 		 Французский космонавт стал одним из первых, кто услышал новые песни RAMMSTEIN

7 окт 2021 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — о дилдо-наборе

13 май 2021 : 		 RAMMSTEIN добавили концерты

13 апр 2021 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001

5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы
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|||| 25 май 2022

Новое видео RAMMSTEIN



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"Dicke Titten", новое видео группы RAMMSTEIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Zeit", релиз которого состоялся 29 апреля на CD, виниле и в цифровом варианте.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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25 май 2022
P
Petrovich Sexyy
Вот такие традиционные ценности я приветствую.
Like!2
25 май 2022
gravitgroove
Видео - отличное!
Like!1
25 май 2022
Svarg_1349
Германия, которую мы потеряли.
Like!3
25 май 2022
o
overgrin
Кто это ....Мы? Я не потерял :-)

просмотров: 1752

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