25 май 2022



Новое видео RAMMSTEIN



"Dicke Titten", новое видео группы RAMMSTEIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Zeit", релиз которого состоялся 29 апреля на CD, виниле и в цифровом варианте.







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