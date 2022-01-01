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Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN



Tim Nightpain опубликовал неофициальный документальный ролик, рассказывающий о том, как RAMMSTEIN создавали альбом "Herzeleid".



«Берлин, январь 1994 года. Шестеро музыкантов создают команду, которая впоследствии станет одной из самых популярных и всемирно признанных групп из Германии: Rammstein. Продавая миллионы альбомов и заполняя стадион за стадионом, Rammstein пробивались наверх благодаря инновациям и упорному труду. Узнайте, как всё начиналось. Это история "Herzeleid"».







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