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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 38
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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Rammstein

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6 июл 2023 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

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16 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN завели дело

5 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку

15 май 2023 : 		 RAMMSTEIN обновили видео

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22 ноя 2022 : 		 Тизер нового клипа RAMMSTEIN

23 сен 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

2 сен 2022 : 		 RAMMSTEIN анонсировали европейский тур

9 авг 2022 : 		 Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

25 май 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

17 май 2022 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

16 май 2022 : 		 Видео с репетиции RAMMSTEIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

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10 мар 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

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13 май 2021 : 		 RAMMSTEIN добавили концерты
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Видео полного выступления RAMMSTEIN



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Видео полного выступления RAMMSTEIN, которое состоялось на Stadio Euganeo первого июля, доступно для просмотра ниже.




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