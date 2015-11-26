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Rammstein

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22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!
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|||| 22 фев 2021

Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года



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25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Неполная запись выступления третьего декабря 1994 года в Bergschlößchen Schlettwein, Pößneck, Germany, доступна ниже. На этом концерте впервые были исполнены "Herzeleid" и "Laichzeit":

"Rammstein"
"Tier '94"
"Jeder Lacht"
"Der Meister"
"Heirate Mich"
"Weißes Fleisch"
"Alter Mann"
"Herzeleid"
"Laichzeit"
"Das Alte Leid"
"Du Riechst So Gut"
"Feuerräder"
"Seemann"
"Schwarzes Glas"

RAMMSTEIN - Bootleg Audio Of Pre-Debut Album 1994 Show In PГ¶Гџneck, Germany Streaming



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