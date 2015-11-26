Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Неполная запись выступления третьего декабря 1994 года в Bergschlößchen Schlettwein, Pößneck, Germany, доступна ниже. На этом концерте впервые были исполнены "Herzeleid" и "Laichzeit":
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