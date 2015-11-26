22 фев 2021



Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года



25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Неполная запись выступления третьего декабря 1994 года в Bergschlößchen Schlettwein, Pößneck, Germany, доступна ниже. На этом концерте впервые были исполнены "Herzeleid" и "Laichzeit":



"Rammstein"

"Tier '94"

"Jeder Lacht"

"Der Meister"

"Heirate Mich"

"Weißes Fleisch"

"Alter Mann"

"Herzeleid"

"Laichzeit"

"Das Alte Leid"

"Du Riechst So Gut"

"Feuerräder"

"Seemann"

"Schwarzes Glas"







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