Записи PRE-RAMMSTEIN группы

25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. Записи панк-коллектива FEELING B, в которой принимали участие Paul Landers, Christian "Flake" Lorenz и Christoph "Doom" Schneider, сделанные третьего октября 1990 года, доступны ниже:



"Alles Ist So Unheimlich Dufte"

"Instrumental"

"Mix Mir Einen Drink"

"Wir Wollen Immer Artig Sein"

"Wieder Keine Zeit"

"Frusti Machs Gut"

"Again To Late"

"Du Wirst Den Gipfel Nie Wrreichen"

"Geh Zurück In Dein Buch"

"Ich Such Die DDR"

"Unter Dem Pflaster"

"Hopla He"

"Lied Von Der Unruhevollen Jugend"

"Slamersong"

"Anleitung"

"Erich Mielke"

"DDR Nationalhymne" http://www.rammstein.com







