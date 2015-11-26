Французский космонавт стал одним из первых, кто услышал новые песни RAMMSTEIN
Барабанщик RAMMSTEIN Christoph Schneider сообщил, что французский космонавт Thomas Pesquet стал одним из первых, кто услышал новые песни группы:
«Космос на связи! Я имел честь поговорить с астронавтом МКС @thom_astro от имени @rammsteinofficial. Он является действующим командиром @iss и находится в космосе уже полгода. Для меня это было похоже на исполнение детской мечты — поговорить с человеком, живущим в небе, поделиться с ним своим видением, ещё раз осознать, насколько мы все малы по сравнению с глубиной Вселенной... Он первым послушал одну из наших новых песен с предстоящего альбома. Её премьера состоялась в небе, что является большой честью для нас. Спасибо @nasa @europeanspaceagency и Thomas'у за этот уникальный опыт!»
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