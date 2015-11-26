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Rammstein

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8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

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8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

3 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

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21 янв 2017 : 		 RAMMSTEIN выпускают новый DVD
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|||| 4 янв 2019

RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом



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Германские индастриал-металлисты RAMMSTEIN завершили работу над своим долгожданным альбомом, который должен выйти в апреле. Сведение записи проходило в Лос-Анджелесе при поддержке американского продюсера Rich'а Costey, который до этого сотрудничал с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и другими.

В недавнем интервью для Kerrang! гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe сказал: «Скорее всего, на этот раз мы сделаем пять видео. Я очень доволен альбомом, хотя несколько моментов могут быть изменены, конечно».

Пока ещё не получивший название альбом выйдет перед самым началом первого в истории группы европейского стадионного тура, который стартует 27 мая в Гельзенкирхене, Германия, и завершится 23 августа в Вене, Австрия.



RAMMSTEIN To Release Five Music Videos From New Album



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

ArmorRat


4 янв 2019, 15:47		"индастриал-металлисты"
Где-то заплакал кровью Джастин Броадрик

Sw0Rn


4 янв 2019, 16:49		Зачем он всегда с накрашенными глазами ходит?

Dr_Sexy


4 янв 2019, 18:04		Sw0Rn, тру металлист же

DarkRoom_0


4 янв 2019, 18:22		Исковеркали индастриал, ироды!

ИванСемичев


4 янв 2019, 18:41		Скорее всего это их последний студийный альбом. Год турне и разбегутся окончательно .

Артур Коури


4 янв 2019, 21:57		На днюху Тилля, символично

jesus666


4 янв 2019, 22:38		Параша как и godflesh.Триединство и угар индастриала держался на ministry rob zombie и садо-мазо -порно трилогию Nine inch nails(phm,broken,spiral)

jesus666


4 янв 2019, 22:42		их производные типа dope static-x gravity kills stabbing westward filter тоже пейситады .А раммштайн маму в рот ипаль

jesus666


4 янв 2019, 22:44		рамщтайн позор индастриала хуже них только трансвеститы psyclon nine

ArmorRat


5 янв 2019, 00:05		Хорошо вбросил поехавший, даже жирометр треснул.

Mistis


5 янв 2019, 05:09		главное что бы не убожество как LIFAD


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