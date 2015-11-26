4 янв 2019



RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом



Германские индастриал-металлисты RAMMSTEIN завершили работу над своим долгожданным альбомом, который должен выйти в апреле. Сведение записи проходило в Лос-Анджелесе при поддержке американского продюсера Rich'а Costey, который до этого сотрудничал с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и другими.



В недавнем интервью для Kerrang! гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe сказал: «Скорее всего, на этот раз мы сделаем пять видео. Я очень доволен альбомом, хотя несколько моментов могут быть изменены, конечно».



Пока ещё не получивший название альбом выйдет перед самым началом первого в истории группы европейского стадионного тура, который стартует 27 мая в Гельзенкирхене, Германия, и завершится 23 августа в Вене, Австрия.











+17 -2



( 11 )





просмотров: 5025

